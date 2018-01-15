TEM Otoyolu İzmit geçişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 12 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza nedeniyle 10 kilometreyi geçen araç kuyruğu oluştu.

Bugün öğlen saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 12 araç, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Feci kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alınan ilk bilgilere göre iki yaralının sağlık durumu iyi.

10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kazanın ardından yolda 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kazaya karışan araçların bir kısmının çekici yardımı ile tünelden çıkardı. Daha sonra trafik kontrollü şekilde tek şeritten verilmeye başlandı. TEM’de trafik normal seyrine 2 saat süren çalışma sonucu döndü. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.