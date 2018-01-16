Osmaniye’de bir açılış için yakın arkadaşı ünlü popçu Murat Boz ile sahneye çıkan başarılı şarkıcı Hadise, sahnede gürültüden kendi sesini duyamayınca adeta çileden çıktı. Hadise’nin sinirlendiği anlar kameralara da yansıdı.

Ünlü şarkıcı Hadise ve Murat Boz, Osmaniye’de bir tesis açılışı için konser verdi. Konser anında gürültüden sesini duyamayan Hadise’nin sinirlendiği anlar herkes tarafından fark edildi.

SİNİRLİ ANLARI KAMERALARA DA YANSIDI

Hadise ve Murat Boz, Osmaniye’de bir tesis açılışı için sahneye çıktı. Hadise’nin sahnede olduğu anlarda agresif tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Sahnede gürültüden dolayı kendi sesini duyamadığı için sinirlendiği öğrenilen Hadise’nin ne kadar öfkeli olduğu sahnede yaptığı el, kol hareketlerinden hissedildi. Her zaman samimi ve gülümseyen haline alışık olduğumuz Hadise’nin sahnedeki sinirli halleri herkes tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

DEVLET BAHÇELİ’DEN TELEFON

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de memleketi olan Osmaniye’de konser veren Hadise ve Murat Boz’a telefon açarak konsere kalamadığı için üzgün olduğunu iletti.

HADİSE ‘DEN KONSER ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Aynı zamanda sahneye çıkmadan hemen önce magazincilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda en son yayınlanan klibi ‘Sıfır Tolerans’ için RTÜK’ün verdiği kararla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Hadise, son çıkarttığı şarkısının klibini savunarak yaptığı işini layığıyla yapmaktan başka bir hedefi olmadığını açıkladı.

Haber Kaynağı : Aypi cast Ajans - www.aypiajans.com