Bodrum’da uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra yasak aşk kurbanı olduğu anlaşılan Ali Özdemir'in cinayetini kullanan sosyal medya fırsatçıları, takipçi kazanmak için yüzlerce Ali Özdemir Bodrum hesabı açtı.

Bodrum’da karısı ile aşk yaşadığını iddia eden ortağı tarafından öldürülen Ali Özdemir’in cinayeti sosyal medyada fırsata dönüştü.

TAKİPÇİ KAZANMAK İÇİN YÜZLERCE HESAP AÇTILAR

İş adamı Ali Özdemir, karısı Tuğba Ö. ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Ortağı Mustafa Ö. tarafından öldürülmüştü. Takipçi kazanmak isteyen fırsatçılar, Ali Özdemir’in sosyal medya hesaplarını kullanmaya başladı. Özdemir’in ölmeden önce aktif kullandığı hesaplarının yanı sıra yüzlerce yeni Ali Özdemir hesabı açıldı.

BODRUM’DA BİLE DEĞİLLER

Sosyal medyada yüzlerce kişi adını "Ali Özdemir" olarak değiştirerek yaşadıkları yeri de "Bodrum" yaparak takipçi kazanmaya çalıştı. Kullanıcılar, bu ismi kullanarak ön sıraya çıkmaya çalışıyor ve takipçi kazanmak istiyor. Yer bildirimi olarak Bodrum işaretleyen bir çok kişinin aslında Kırşehir, Ağrı ve Malatya'da yaşayan kullanıcılar olduğu anlaşıldı.