Alınan son dakika bilgisinde Isparta Yalvaç’ta bir eğitim uçağı düştüğü ve alınan ilk bilgilerde 3 şehit olduğu belirtildi. İşte olayla ilgili detaylar…

Isparta Yalvaç’ta Casa tipi bir eğitim uçağı düştüğü ve ilk belirlemelere göre 3 askerin şehit olduğu öğrenildi.

3 ŞEHİT

Isparta Yalvaç’ta Casa tipi bir askeri eğitim uçağının henüz belirlenemeyen bir sebeple düştüğü öğrenildi. Isparta Valisinden gelen ilk açıklamalarda, eğitim uçağında bulunan 2’si pilot biri teknisyen olmak üzere 3 askerin şehit olduğu öğrenildi. 14.30 sularında düştüğü öğrenilen uçak için bölgeye ekipler sevk edildiği belirtildi. Uçağın irtibatının saat 12.50 sularında kesildiği öğrenilirken olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

İHBARI KÖYLÜLER YAPTI

Bugün Isparta'da meydana gelen uçak kazasını Kırkbaş köyleri yakınlarında meydana geldiği öğrenildi. Uçağın düştüğü ihbarı Kırkbaş köyünden 122 Acil Çağrı Merkezi'ne düşerken bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.Eskişehir'den havalandığı belirlenen uçakta bulunan 2 pilot ve 1 teknisyenin şehit olduğu öğrenildi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan acı kaza sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaza haberini MGK toplantısında aldığı öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, kazayla ilgili bir açıklamada bulunarak, uçakta 2 pilot ve 1 teknisyenin şehit olduğunu belirttiği ve acı kazanın sisten kaynaklandığının düşünüldüğü aktarıldı.

BU UÇAK TİPİNDE DAHA ÖNCEDE KAZALAR OLMUŞ

Öte yandan alınan diğer bilgilerde, CN - 235 tipi askeri kargo ve eğitim uçaklarında dünya genelinde 5 kez kaza yapıldığı bu kazaların üçününde Türkiye'de meydana geldiği bilgisilerine ulaşıldı. 2001 yılında bu tip uçakta 3 ay içinde tam 3 kez kaza yaşandığı ve kaza yapan uçakta 3 askerin şehit olduğu bilgisi alınırken, aynı yıl içerisinde Malatya'da meydana gelen acı kazada 34 askerin şehit olduğu kaydedilmişti.