Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Her an Afrin'e girebiliriz" açıklamasının ardından Suriye sınırındaki birlikler kelimenin tam anlamı ile teyakkuz durumuna geçti. Sınır hattında, gelecek bir emir için Tanklar ve zırhlı askeri araçlar hazır kıta bekliyor.

Bu sabah saatlerinden itibaren son günlerde Türkiye’nin en kritik noktalarından biri haline gelen Kilis'in Suriye sınırında sis hakimdi. Sınır hattında sessizlik devam ederken, askerler teyakkuz halinde gelecek bir emri bekliyor.

ERDOĞAN'IN "HER AN AFRİN'E GİREBİLİRİZ" ÇIKIŞI TEYAKKUZU GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında, "Her an Afrin'e girebiliriz" demişti. Bu açıklamanın ardından Suriye sınırındaki askeri birlikler de teyakkuz durumuna geçti. Afrin’in hemen karşısında bulunan Kilis’te sabah saatlerinden itibaren yoğun sis hakimdi. Sınırın Türkiye tarafında sessizlik hakim olmaya devam ederken, hazırlıklar da tamamlandı.

ÇOK SAYIDA TANK VE ZIRHLI ARAÇ BEKLİYOR

Olası bir Afrin operasyonu için Hatay'ın Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birlikleri sevk edilmek üzere gelen tank ve zırhlı araçlar da hazır kıta bekliyor. Askerler, teslim aldıkları araçları manevra hareketleri ile test etti. Bölgede dün geceden bu yana yağışlar da etkili olurken, tankların üstü örtülerek emirler beklenmeye başlandı. Terör örgütünden sınır hattını temizlemek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak amacı ile yapılması planlanan Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere askeri personel ve araç takviyesinin ilerleyen günlerde de sürmesi bekleniyor.