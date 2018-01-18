Meteoroloji hava durumu hakkında son dakika uyarısı yaptı. Kara kış, 16 ilde etkili olmaya başladı. Bugün çok sayıda ilde yoğun kar yağışı, bazı illerde ise sağanak yağış görülecek. Peki, İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? İstanbul’a kar yağacak mı? İşte kar uyarısı yapılan iller ve İstanbul Hava durumu…

Meteoroloji’den vatandaşlara kritik uyarı geldi. Birçok ilde bugünden itibaren kar ve sağanak yağış etkili olacak. Peki, kar uyarısı yapılan iller arasında İstanbul’da var mı? İstanbul’a kat ne zaman yağacak? İstanbulluların merak ettiği kar haberi biraz daha bekleyecek. İşte kar ve sağanak yağış için uyarı yapılan iller…

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da fırtına etkili olurken, deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. Dev dalgaların oluştuğu denizde, İstanbul Boğazında su seviyesi 3 – 4 metre yüksekliğe ulaştı. Bugün ise İstanbul’da sağanak yağışlı ve soğuk bir hava hakim. İstanbullular için ne yazık ki 5 gün daha kar haberi yok.

16 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde 16 il için sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde kar ve yağmur etkili olmaya başladı. Meteoroloji, günlerdir beklenen kara kışın şu anda geldiğini belirterek, vatandaşları uyardı.