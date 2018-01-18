Mersin'in Mut ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 4 çocuk annesi kadın, 9 aylık bebeğinin boğazını keserek öldürdü ve ardından da kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.

Mersin’in Mut ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bir anne dehşet saçtı. 9 aylık kızının bıçakla boğazını kesen anne, ardından da intihar etmeye kalkıştı.

BABASININ EVİNDE ÖLDÜRDÜ

Mut ilçesi Yalnızcabağ Mahallesi'nde yaşanan olayda, babasının evindeyken 9 aylık kızı Firdevs’i boğazını keserek öldürdü. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadının daha sonra da kendi boğazını kesmeye çalışarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

KOMŞULAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Komşular durumu fark ederek hemen 112 Acil Servis ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirlerken, kendisi de intihara teşebbüs eden anne ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.