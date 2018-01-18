ABD Başkanı Trump'la 2006-2010 yılları arasında birliktelik yaşayan +18 Filmlerin Yıldızı Stormy Daniels, verdiği röportaj ile Trump’ın yatak sırlarını anlattı.

ABD Başkanı Trump'la cinsel ilişki yaşayan ve bunu saklaması için 130 bin Dolar aldığı öne sürülen cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels'ın yayımlanmamış röportajının ortaya çıktığı iddia edildi. İddiaya göre bu röportajda Trump’ın yatak sırlarına kadar çok önemli bilgiler yer alıyor.

TEHDİT YÜZÜNDEN YAYINLANMADI

Koltuktaki ilk yılını birkaç gün sonra dolduracak olan ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de cinsel içerikli film yıldızıyla ilişki yaşadığı iddiası ile gündemde. 2011 yılında In Touch Weekly dergisine bir röportaj veren Stormy Daniels mahlasıyla bilinen Stephanie Clifford'un bu röportajının dava tehdidi nedeni ile yayımlanmadığı iddia edildi.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI, HER ŞEY DOĞRU ÇIKTI

Stormy Daniels’in In Touch Weekly dergisine verdiği röportaj öncesinde yalan makinesine bağlandığı ve Trump'un yatak sırları hakkında anlattıklarının doğru olduğu ortaya çıktı. Daniels iddialara göre yaşına göre Trump’ın yatak performansının yüksek olduğunu söyledi.

4 YIL BOYUNCA İLİŞKİ YAŞADILAR

Trump’un bu ilişki sırasında yeni çocuğu olduğu ve Stormy Daniels ile defalarca görüştükleri, korunmasız birlikte oldukları ve bu ilişkinin 2006’da başlayarak 2010 yılına kadar devam ettiği öne sürüldü.

KIZINA BENZETİYORMUŞ

İddialara göre Trump, genç film yıldızını kızı kızı Ivanka'ya benzettiğini belirterek, "Bir keresinde dikkat edilmesi gereken biri olduğumu, kızı gibi zeki ve güzel olduğumu söyledi" ifadelerine yer verdi.