Milyonların kullandığı Instagram ve Twitter hesaplarına erişim engeli yaşandı. Isntagram ve Twitter kullanıcılarının hesaplarına girmek istediklerinde yeniden giriş yapılması istendiği öğrenildi. Peki, Instagram ve Twitter’da neden sorun yaşanıyor? Instagram ve Twitter çöktü mü? İşte detaylar…

Tüm dünyada kullanılan Instagram ve Twitter hesaplarında sorun yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcıdan bazıları hem Instagram hem de Twitter hesaplarına girişte problem yaşadıklarını belirtti. Hesaplarına girmek isterken problem yaşadıklarını ve hesaplarında yeniden giriş istendiği belirtildi.

YENİDEN GİRİŞTE ŞİFRE İSTENDİ

Instagram ve Twitter hesaplarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar şifre problemleriyle karşılaştı. Bazı kullanıcıların hesaplarına giriş yapmayı denese de şifre isteme problemleriyle karşılaştığı belirlendi. Birçok kullanıcı hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığını düşünse de hesaplarda genel bir problem yaşandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken bazı kullanıcıların sorunu yoğun şekilde yaşadığı öğrenildi.

SORUN GÜNCELLEME YÜZÜNDEN Mİ YAŞANIYOR?

Kullanıcılardan bazılarının yaşadığı giriş probleminin Instagrama gelen son güncelleme nedeniyle kaynaklandığını düşündükleri öğrenildi. Gelen son güncellemede, özel mesajlar bölümünde kullanıcıların diğer kullanıcıların o an çevrimiçi olup olmadığını gözlemledikleri bilinirken bu gelen güncellemenin hesabın çökmesine yol açtığı ileri sürüldü.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Öte yandan Instagram haricinde Twitter hesaplarında da erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar Twitter’a ara ara erişim sağlansa da mesaj gönderme ve tweet atma sorunu yaşandığını ve birçok uygulamanın aktif olmadığını belirtti. Henüz Twitter’da yaşanan problem ile ilgili de bir açıklama gelmedi.