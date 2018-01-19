Güney Afrika’da yaşanan olay tüm dünyayı şoka uğrattı. Ölen ve cenaze işlemleri için morgda başlatılan bir kadının doğum yapması doktorları dahi şaşkına çevirdi. Kadının doğumu ölümün ardından kaslarının gevşemesinden dolayı meydana gelebileceği belirtildi.

Güney Afrika’da Cape Town şehrinde yer alan Mthayisi köyünde hamile olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Nomasonto Mdoyi isimli bir kadının nefes almakta zorluk yaşaması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede yaşananlar ise tüm dünyada yankılandı.

ÖLÜ KADIN DOĞURDU

Hastanede hayatını kaybeden hamile kadının tabuta konarak morgda cenaze işlemleri için beklerken cenaze törenini düzenleyecek olan şirkete teslim edilen kadının cansız bedeninin cenaze hazırlıkları için tabuttan çıkarılacağı sıralarda gördüklerine inanamadılar. Tabutun içinde cansız şekilde yatan kadının bacakları arasındaki bebeği gören yetkililer durum karşısında şok yaşadı. Durumu öğrenen doktorlarda büyük şaşkınlık yaşarken bu durumun ölüm sonrasında kas gevşemesi yada kadının vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olmuş olabileceğini aktardılar.

BÖYLESİ İLK DEFA GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 20 yıldır bu işte olduğunu söyleyen şirket müdürü ise ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve kadını tabuttan çıkarmak istediklerinde bacaklarının arasında yeni doğmuş bir bebekle karşılaştıklarını söyledi. Olay sonrasında şirket müdürünün açıklamalarına göre, anne ve bebeğin aynı yere birlikte gömüldüğü ve bu duruma doktorların da şaşırdığı belirtildi.