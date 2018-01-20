Bursa’da öz yeğenine tacizde bulunan sanığın beraat etmesine İstinaf Mahkemesi müdahale etti ve beraat kararını bozdu. Ancak davanın görüldüğü mahkemede ise şok eden bir şey yaşandı ve tacize uğrayan kızın babası sanığın ağabeyi olmasından dolayı şikayetçi olmadı. İşte detaylar…

Bursa’da 2015 yılında öz yeğenine cinsel tacizde bulunan T.C isimli şahsa Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tehdit”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından dolayı hakkında dava açıldı. Duruşmada ise delil yeterliliği olmamasından dolayı T.C hakkında beraat verildi. Ancak T.C’nin beraat etmesine hem mağdur D.C hem de duruşmaya katılan aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gözlemcileri itiraz etti ve dava İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Görülen davada ise duruşmaya katılan genç kızın annesi, D.C’nin yaşadığı olayın psikolojisinden dolayı intihar etmeye kalkıştığını dile getirdi. Ancak D.C’nin babası olan E.C ise verdiği ifade ile herkesi şaşkına çevirdi. Duruşmada konuşan E.C, sanığın ağabeyi olduğunu ve suçlu olduğunu bildiğini söyledi. Ayrıca sanığın annesi başta olmak üzere bütün sülaleye zarar verdiğini ve herkesi birbirine düşürdüğünü dile getirdi. Şuan aileden kimseyle konuşmadıklarını dile getiren E.C, çocuğunun doğru söylediğini bildiğini fakat ağabeyinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti ise sanığa “çocuğun basit cinsel istismarı” suçundan 12 yıl 6 ay, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 5 yıl ceza verdi ve berat kararını kaldırıp cezayı hapis cezasına çevirdi.