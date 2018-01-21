Dün hava harekatıyla başlayan Zeytin Dalı operasyonu bugün kara harekatıyla devam ediyor. ÖSO birlikleri ile beraber sürdürülen operasyonda ilk müjdeli haber geldi. ÖSO birlikleri operasyon kapsamında PKK’nın elinde olan ilk köyü ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamayla dün Suriye’nin Afrin kentinde hava harekatının başladığı bilgisi verilmişti. Operasyonun başlamasının ardından bugün Kara harekatının da başladığı duyurulmuştu. ÖSO birlikleri ile beraber yürütülen operasyonla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

PKK’NIN ELİNDEKİ İLK KÖY ALINDI

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bugün kara harekatı Afrin kentinde fiili olarak başladı. ÖSO birliklerinin de katıldığı operasyondan ilk müjdeli haber geldi. Afrin Şinkal köyünün terör örgütü PKK’nın elinden alındığı bilgisi paylaşıldı.

KARA HAREKATI BAŞLADI

Bugün saat 11.05 sularında Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklama ile Afrin’de Türk askerinin kara harekatının başladığı bilgisi kamuoyuna duyurulmuştu. Öte yandan Başbakan Yıldırım, operasyonun başlamasından itibaren yaralı askerimizin bulunmadığını da aktardı. Türk askeri dün başlattığı hava harekatının ardından bugün Gülbaba mevkiinde kara harekatına da başladı.

İKİNCİ HAMLE HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

Öte yandan verilen bilgilerde, sınırı geçen askerlerin Afrin’in Türkiye’ye bakan Kürt Dağı bölgesinden yaklaşık 7-8 kilometrelik bir ilerleme sağlandığı bu ilerleme sonrasında ikinci hamle hazırlıklarının yapıldığı aktarıldı. Bölgede hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.