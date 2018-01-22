Yunanistan’ın ardından Fransa'nın başkenti Paris'te de sadece çıplakların girebildiği spor salonu açıldı.

Uzun süreden bu yana sadece kendi kullanımları için spor salonu isteyen Parisli nüdistlerin bu talebi gerçek oldu. Paris’in ilk nüdist spor salonu Roger Le Gall, Paris’in 12. bölgesindeki Saint-Mandé ‘de açıldı.

SADECE ÇIPLAKLAR GİREBİLİYOR

Nudistler, yeni açılan spor salonunda kıyafetlerini tamamen çıkartarak, çıplak dolaşmanın ve özgürlüğün tadını çıkardıklarını söylüyor. 19 kişilik olan bu spor salonu, hafta içi her gün 21:00 ila 23:00 arası açık oluyor ve çıplaklara hizmet veriyor. Şu anda ücretsiz deneme üyeleri kabul eden salona, daha sonra 10 Euro ile günlük katılım sağlanabiliyor. Konu hakkında açıklama yapan l’Association des Naturistes de Paris ( Paris Çıplaklar Derneği Başkanı), tarihte de çıplak spor yapmanın yeri ve önemi olduğunu belirterek, Antik Yunanistan’da Gymnasium’un halka açık yarışan atletler için açıldığını çevresinde de revaklı avlular bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda bu yerin entelektüel uğraşılar ve sosyalleşme için de kullanıldığını dile getirdi.