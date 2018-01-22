Suriye’de Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonundan kritik bir bilgi alındı. Sınırda çatışma sesleri duyulurken ÖSO ve YPG’li teröristlerin sıcak teması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyondaki en stratejik bölge olan Burseya Dağı’nı tamamen ele geçirdiği öğrenildi.

Zeytin Dalı operasyonunun üçüncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerinin bölgede geçirdiği hareketli saatler sonrasında alınan son bilgilerde, terör örgütü YPG’nin işgali altında olan Burseya Dağı’nın ÖSO askerleri ile gerçekleştirilen çatışma sonrasında YPG’nin elinden alındığı ve kontrolünün TSK’ya geçtiği belirtildi.

ÖSO 10 TERÖRİSTİ ESİR ALDI

Öte yandan ilerlemesine devam eden ÖSO birliklerinin terör örgütü YPG ile sıcak temas sağladıktan sonra 10 YPG’li teröristi esir aldıkları öğrenildi. Özgür Suriye Ordusu birliklerinin YPG ile çatışma sonrasında hep birlikte dağda zafer fotoğrafı çekildikleri görüldü.

TSK HAKİMİYETİ SAĞLADI

Zeytin Dalı hareketı devam ederken operasyonun en stratejik noktası olan Burseya Dağı’nın ele geçirildiği bilgileri medyayla paylaşılırken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede hakimiyeti ele geçirdiği belirtildi. Zeytin Dalı operasyonu adım adım tüm hızıyla devam ederken bölgede yaşanan son gelişmeler aktarıldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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