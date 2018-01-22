﻿ Son Dakika! AFAD Çadırına Roketli Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var

Son Dakika! AFAD Çadırına Roketli Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki çadır kente Suriye’deki teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Hain saldırıda bir TEDAŞ görevlisinin şehit olduğu, 2 ÖSO askerinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

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Son Dakika! AFAD Çadırına Roketli Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var
Son Dakika! AFAD Çadırına Roketli Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var Tarih: 2018-01-22 Saat: 19:29:27
Güncelleme : 2018-01-22 19:29:27

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki çadır kente Suriye’deki teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Hain saldırıda bir TEDAŞ görevlisinin şehit olduğu, 2 ÖSO askerinin de hayatını kaybettiği belirtildi. 

Afrin’e düzenlenen operasyonun 3. gününde Mehmetçik hala bir direnişle karşılaşmazken, hainlerin sivillere olan saldırısı ise devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesinde bulunan bir çadır kente teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. 

1 TEDAŞ GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU
Alınan İlk bilgilere göre olayda 1 TEDAŞ görevlisi şehit oldu. DHA’nın haberine göre ise olayda 2 ÖSO askeri hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hain saldırıda yaralananlar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı’na kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralıların daha sonra Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine kaldırıldıkları öğrenildi. 

 

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