İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular arasına girdi bile. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu haberleri herkes tarafından merak ediliyor. Peki, hava durumunda bir değişiklik olacak mı? 23 Ocak 2018 Salı İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Prof. Orhan Şen aylardır İstanbullular tarafından merak edilen o sorunun yanıtını verdi. İşte, İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı…

Son dakika Hava durumu tahminleri internet üzerinden oldukça sık takip ediliyor. Vatandaşlar, özellikle İstanbul’da kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını çok sık arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri de bir o kadar merakla bekleniyor. Meteoroloji yaptığı son açıklama ile bir çok ilde kuvvetli yağış ve don uyarısında bulunarak, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. İstanbullulara uyarı ise Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen’den geldi. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte, Prof. Orhan Şen’in İstanbul’da kar yağışı için verdiği tarih…

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Profesör Orhan Şen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi. Şen, kar yağışının bugün Trakya’dan yurda giriş yapacağını belirterek, İstanbul’da karın yüksek yerlerde görüleceğini dile getirdi. Kar yağışının Doğu Anadolu bölgesinde Perşembe gününe kadar süreceğini belirten Şen, Ege ve Akdeniz kıyısı hariç bir çok bölgede kar beklendiğini söyledi. Meteoroloji Uzmanı Profesör Orhan Şen açıklamasının devamında, İstanbul’da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yağışların daha çok görüleceğini belirterek, İstanbul’da bu gece ve yarın gündüz sıcaklıkların 3 derece olacağını, Çarşamba gecesi ise sıcaklıkların – 4 dereceye kadar düşebileceğini ve don olaylarının görüleceğini, özellikle açıktaki su borularına karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.