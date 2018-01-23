Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir son dakika açıklaması yaparak, İstanbul için hava durumu tahminlerini değiştirdi. İstanbul, ılık kış mevsiminin ardından kara kışla bugün tanışacak. İstanbul için yeni kar tarihi de bugün belli oldu. Bu hafta yurdun hemen hemen her yerinde etkili olacak olan kar yağışından İstanbul’da nasibini alacak. İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı ve yurtta hava durumu haberimizin devamında sizleri bekliyor.

Türkiye bu yıl en kurak kış aylarını yaşıyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, İstanbul’a ne zaman kar yağacak sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta ortasından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Türkiye’de bu hafta sıcaklıklar daha da düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması yaparak, İstanbul için hava durumu tahminlerini değiştirdi. İstanbul’da bugün karla karışık yağmur var, yarın ise kar yağışı bekleniyor.

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Yurdun bir çok bölgesinde bugünden itibaren başlayacak olan kar yağışı, Cuma gününe kadar sürecek. Kar yağışı özellikle İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda etkili olacak. Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde ve Marmara Bölgesi’nde hafif ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK – 23 OCAK 2018 SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları hakkında açıklama yaptı. İstanbul hava durumu bugün, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ise karlı olacak. İstanbul’da sıcaklık ise 4 derece olacak. Ankara’da da bugün karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Ankara’da hava sıcaklığı ise 4 derece olacak.