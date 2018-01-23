Afrin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün akşam Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda Türk askeri ile terör örgütü arasında çıkan çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit düştü. Özkalkan’ın şehadet haberi bütün Türkiye’yi yasa boğdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yaparak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinde askerlerimizin Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile çatışmaya girdiğini ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Şehit askerin kimliğinin Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan olduğu açıklanırken, şehidin Whatsapp mesajlarından verdiği vasiyeti de ortaya çıktı.

ŞEHADET PARASI İLE TELAFER’E OKUL YAPTIRILMASINI İSTEMİŞ

Dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın arkadaşlarına bir mesaj atarak vasiyetini yazdığı ve ailesine bunun iletilmesini istediği ortaya çıktı. Özalkan vasiyetinde, şehadet parası ile Telafer’e okul yapılmasını istedi.

BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Özalkan'ın acı haberi Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Şehit evine ve evin bulunduğu sokağa şehadet haberinin ardından Türk bayrakları asıldı. Sincan Belediyesi de şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu. AA muhabirine bir açıklama yapan Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan, 2008 yılında kardeşinin astsubay olarak göreve başladığını, bugüne kadar bir çok kritik noktada görev yaptığını ve bunları ailesi üzülmedin diye söylemediğini sadece kendisi ile paylaştığını anlattı.