Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bugün gergin anlar yaşandı. Adnan Oktar'ın kediciklerinden Didem Ürer, canlı yayına bağlanarak "Ece Erken de 12 yaşında sunuculuk yaptı" sözleri ile programın yorumcularından Ece Erken’i adeta çıldırttı.

Adnan Oktar, son dönemlerde Elvan Koçak isimli babanın şikayeti ile gündemde. Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında gören baba, şikayetçi olmuş kızlardan birinin reşit olmadığı ortaya çıkmıştı. Bugün Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bu konu tartışılırken, Adnan Oktar’ın kediciklerinden Didem Ürer, canlı yayına bağlandı ve konu hakkında açıklama yaptı.

ADNAN OKTAR’I SAVUNURKEN, ECE ERKEN’E SALDIRDI

Didem Ürer, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına yaptığı telefon bağlantısında babanın iddialarını yalanlarken, çocukların kendi yanlarında oldukça mutlu olduğunu söyledi. Daha sonra da programın yorumcularından Ece Erken’i örnek veren Didem Ürer, "Ece Erken de 12 yaşında sunuculuk yapmaya başladı." ifadelerini kullanınca Ece Erken çılgına döndü.