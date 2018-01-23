Meteoroloji son dakika açıklaması yaparak, İstanbul için acil bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, İstanbul’da hava sıcaklıklarının hızla düşeceği belirtilerek, önlem alınması gerektiği duyuruldu. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak İSKİ ve İBB’de vatandaşları uyardı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji’nin son hava durumu tahminleri…

İstanbul’a kar ne zaman yağacak sorusu herkes tarafından merak edilmeye devam ederken, Meteoroloji’den bir son dakika uyarısı daha geldi. İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısında bulunan Meteoroloji, Çarşamba günü ise kar yağışının beklendiğini duyurdu. İstanbul’da sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği uyarısını da yapan Meteoroloji, İstanbulluları önlem almaları konusunda uyardı. Meteoroloji’nin ardından bir uyarı da İSKİ ve İBB’den geldi. İşte son hava durumu tahminleri…

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’da bugün hava parçalı ve çok bulutlu geçti. Gece saatlerinde ise İstanbul’da karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Gece saatlerinde Trakya ve İstanbul’da yer yer don ve buzlanma beklenirken, sürücüler de önlem almaları konusunda uyarıldı.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK

İstanbul’da yarından itibaren sıcaklıklar da sıfır derecenin altına düşecek. Meteoroloji’nin ardından İSKİ ve İBB’de düşen sıcaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek don olaylarına karşı uyardı ve vatandaşların önlem almalarını istedi. İstanbul’da yarından itibaren sıcaklıkların 2 ile 4 derece azalacak. Su saatleri konusunda vatandaşların önlem almasını isteyen İSKİ, özellikle dışarıda bulunan su saatlerinin sıfırın altında sıcaklıklarda donabileceğini bu nedenle de su kesintilerinin yaşanabileceğini belirtti.