ABD’den YPG’li teröristlere destek verilmediği konusunda ısrarla açıklamalar yaparken Türkiye sınırına yakın bir bölgede eğitilen YPG’lilerin ortaya çıkan kamp görüntülerinde ABD askerlerinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Geride bıraktığımız günlerde Amerika’nın eğittiği YPG’li teröristlerin ortaya çıkan görüntülerinde Amerikan askerlerinin de yer aldığı kareler bir bir yayınlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e operasyon başlattığı ilk gün çekildiği kaydedilen bu görüntülerde Amerikan askerlerinin sınırda görevlendirmek üzere eğittiği YPG’li teröristlerle tek tek tokalaştığı ve bu teröristlere sözde mezuniyet töreni düzenledikleri ortaya çıktı.

AMERİKAN ASKERLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Alınan bilgilere göre, PKK kontrolü altında olan Heseke bölgesinde Amerikan askerlerinin ‘Sınır Güvenliği’ adı altında eğittikleri YPG’li teröristlerle tek tek tokalaştığı görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 500 terörist için sözde mezuniyet töreni düzenlenirken Amerikan askerlerinin karşısında tek sıra halinde dizildikleri ve tek tek tokalaştıkları kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÇOK SERT TEPKİ

Ortaya çıkan bu görüntüler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda terör örgütüne destek veren Amerikan askerlerine çok sert tepki gösterdi. ‘Bize düşen bu terör örgütünü doğmadan boğmaktır.’ dedi.

‘AMERİKA DESTEĞE DEVAM ETSİN’

YPG’li teröristlerin yaptıkları açıklamalarda ise Türkiye’ye düşmanlık dolu sözler sarf ettikleri ve Amerika’ya övgü dolu sözler söyledikleri görüldü. Amerika’nın YPG’ye verdiği destekten çok memnun olduklarını söyleyen teröristler, Amerika.2nın kendilerine verdikleri desteğe devam etmesini istediklerini söyledi.