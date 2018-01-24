Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 5. Gününde, saldırı için bölgeye sızmaya çalışan 8 teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Türk Savaş Uçaklarının teröristleri bombardımana tuttukları anlar saniye saniye görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Bugün 5. Gününe girilen operasyonda, teröristlerin sızma girişimi sonrasında Türk Savaş Uçaklarının yaptığı bombardımanla 8 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

SALDIRI İÇİN SIZMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Şeyh Horoz bölgesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine saldırı planında olan terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

5 GÜN İÇİNDE 260 TERÖRİST TEMİZLENDİ

Aynı zamanda hız kesmeden devam eden Zeytin Dalı operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, bölgede 5 gün içinde en az 260 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Aynı zamanda ÖSO birlikleri ile devam eden bu operasyonda bugüne kadar toplamda 18 hassas noktanın ele geçirildiği belirtildi.

İLERLEYİŞ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu hız kesmeden devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de 6 koldan ilerleyişi devam ediyor. Öte yandan dün verilen bilgilerde, bölgede iklim şartlarının zorlaşması nedeniyle operasyonda bir yavaşlama olduğu belirtilmişti. Fakat bu yavaşlama çok sürmedi ve dün öğle saatlerine doğru hareketliliğin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.