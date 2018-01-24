HDP'li vekil Filiz Kerestecioğlu, TSK tarafından 20 Ocak 2018 günü Afrin’de bulunan terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı Avrupa'ya şikayet etti.

HDP’nin Zeytin Dalı operasyonu hazımsızlığı devam ediyor. Şimdi de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi olan HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde YPG’li teröristlere yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı Avrupa’ya şikayet ederek, bu konu hakkında ne yapacaklarını sordu.

AVRUPA’YA TÜRKİYE SORULARI SORDU

AKPM'nin Genel Kurulu'nda Türkiye’yi şikayet eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Filis Kerestecioğlu, burada bulunan üyelere Türkiye aleyhine sorular da yöneltti.

TERÖRİSTLERİN SALDIRILARINA “BARIŞÇIL GÖSTERİLER” DEDİ

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'a sorularını yönelten Kerestecioğlu, "İki gün önce Sayın Erdoğan, Afrin'e savaş ilan etti. Bölgede birçok sivilin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bu sırada Türkiye'de savaş karşıtı tüm barışçıl gösteriler şiddetle bastırılıyor. Bu konuyla ilgili Avrupa Konseyi ne yapmayı planlıyor?" ifadelerini kullandı. Kerestecioğlu’nun soruları sırasında teröristlerin saldırıları için “barışçıl gösteriler” ifadelerini kullanması da dikkatlerden kaçmadı.