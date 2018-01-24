Daha önce destek verdikleri YPG’nin Afrin’e girmesi halinde desteği çekeceklerini belirten ABD’den Türkiye’ye bir teklif geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yapığı açıklamayla ortaya çıkan bu teklifte ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Afrin için 30 kilometrelik güvenli hat önerisinde bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamalarda, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve ana gündem maddesi Afrin olan bu görüşmede Tilleroson’dan gelen teklifte, Afrin’de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinin geldiğini belirtti.

AFRİN ÖNERİSİ GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeyle ilgili bilgiler veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerini söylediğini ve Türkiye’ye 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisi yaptığını aktardı. Çavuşoğlu, bu görüşme sonrasında ABD’nin YPG’ye desteğini hemen sonlandırması gerektiğini söyledi.

‘ABD TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE’

Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamalar sonrasında Tillrson’dan gelen önerinin Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. 30 kilometrelik güvenli bölge operasyonunun Yıldırım’ın sözleriyle örtüştüğü belirtilirken Başbakan Binali Yıldırım’ın daha önce yaptığı açıklamalarda, ‘ABD başından beri terör örgütü YPG ile işbirliği halinde.’ sözleri de akıllara geldi.

AFRİN OPERASYONU DEVAM EDECEK

ABD’den gelen sınırlandırma tekliflerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan gelen açıklamalarda, TSK’nın başlattığı operasyonun teröristlerin bölgeden temizlenene kadar operasyonun devam edeceğinin altı çizildi.a