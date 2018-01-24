Türk Silahlı Kuvvetlerinden son yapılan açıklamada, dün şehit oldukları açıklanan 2 şehidimizin naaşına olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşılamadığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son açıklamada, Afrin’e başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerimizin naaşına kötü hava koşulları sebebiyle ulaşılamadığı duyuruldu.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında ilk şehit haberi alınmış ve şehidimizin cenaze töreni gerçekleştirilirken 2 askerimizin daha şehit haberi ülkeyi yasa boğmuştu. Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın acı haberleri baba ocağına ulaşmıştı.

TSK AÇIKLAMA YAPARAK DUYURDU

Şehit haberlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 23 Ocak 2018 tarihinde Türk askerleri ve ÖSO birliklerinin ortak yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı ve şehit olan 2 askerimizin naaşlarına olumsuz hava şartları dolayısıyla ulaşılamadığı kamuoyuyla paylaşıldı.

OPERASYON 5. GÜNÜNDE

TSK ve ÖSO birliklerinin ortak yürüttüğü Afrin Zeytin Dalı operasyonunun 5. gününün sonuna gelinirken operasyonların hız kesmeden devam ettiği bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, operasyonda kararlı olunduğunu belirtirken bölgede tek bir terörist kalmayana kadar operasyonların süreceği ve bölge halkının huzuru için kararlılıkla devam edeceği belirtildi.