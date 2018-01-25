İtalya Milano’da raydan çıktığı belirtilen trenin kaza yapması sonucunda 2 kişinin öldüğü 100’e yakın kişininse yaralandığı öğrenildi.

İtalya’nın Milano şehrinde yaşanan feci teren kazasında, bir banliyö treninin raydan çıktığı ve kazada 2 kişinin öldüğü belirlendi. Kaza sonucunda 10’u ağır olmak üzere 100 kişinin yaralandığı öğrenilirken 5 kişinin de vagonlarda mahsur kaldığı belirtiliyor.

KARADAN VE HAVADAN YARDIM

Feci kaza sonrasında hem helikopter hem de ambulanslarla bölgedeki yaralılara yardım edildiği öğrenilirken kurtarma ekiplerinin vagonlara sıkışan vatandaşları dışarı çıkarma çabaları da sürüyor.

ŞEHİRDE ÇIKIŞLAR DURDU

Alınan bilgilere göre, yaşanan kaza sonrasında şehre giriş çıkışların saatlerce durduğu öğrenildi. 2016 yılında da büyük bir kazayla gündeme gelen şehirde iki tren aynı raylar üzerinde kafa kafaya çarpışmıştı. Şehirde yaşanan kaza bununla da sınırlı kalmadı ve 2009 yılında LPG yüklü olan bir kargo treninin raydan çıkarak patlaması sonucunda yaklaşık 32 kişi hayatını kaybetmişti.

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