Seda Sayan'ın Show TV’de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde ahlakı olumsuz etkilediği gerekçesi ile RTÜK tarafından yüklü bir miktarda cezaya çarptırılan programının bugünkü konuğu Nihat Doğan oldu. Yıllar önce yaşadıkları aşkla magazin gündemini çalkalayan Seda Sayan ve Nihat Doğan, 12 yıl sonra bir araya geldi.

Seda Sayan’ın programında konuk olan Nihat Doğan, yaşadıkları aşkın sırlarını da ortaya döktü. Seda’nın otoriter bir kadın olduğunu ve kendisini pek konuşturmadığını söyleyen Nihat Doğan, her şeyi bir bir ifşa edince Seda Sayan utandı.

SEDA SAYAN GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Seda Sayan, Show TV'de yayınlanan programına bugün 12 yıl önce aşk yaşayıp ayrıldığı ünlü türkücü Nihat Doğan’ı konuk etti. Nihat Doğan sivri dilini bugün de konuşturdu ve ilişki yaşadıkları dönemdeki sırlarını bir bir ifşa etti. Seda Sayan'ın aşk yaşadıkları dönemde kendisini hiç konuşturmadığını söyleyen Nihat Doğan, bir de üstüne ünlü şarkıcının taklidini yaptı. Nihat Doğan’ın ilişki sırlarını bir bir ifşa etmesi üzerine ise Seda Sayan, "Rezil etti beni" diyerek gülme krizine girdi.