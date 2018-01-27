Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı olan McMaster ile dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde YPG ve PYD’ye verilen silahlar olurken silahların artık verilmeyeceği hususunun teyit edildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile YPG ve PYD’ye verilen silahlar hakkında uyarılarda bulundu. Türkiye’den bu konu hakkında gelen büyük tepkiler sonrasında silahların bir daha verilmeyeceği hususunun teyit edildiği öğrenildi.

‘MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARI DİKKATE ALINMAK ZORUNDA’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile yaptığı telefon görüşmesinde, ilk olarak Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulanırken ortadaki yanlış anlamaların önlenmesi için yakın koordinasyon içinde olunmak zorunda olunması konusunda mutabık kılındığı öğrenildi.

TÜRKİYE’DEN ÜST ÜSTE TEPKİ GELMİŞTİ

TSK tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu sonrasında tüm dünyanın gözü Afrin’e dönerken ABD ile ikili görüşmeler sık olarak gerçekleştirilmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin Türkiye ile yakın ilişkilerini düzeltmek için ilk olarak YPG ve PYD terör örgütlerine verdikleri silah desteğini kesmeleri gerektiğini belirttiği biliniyordu. Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile yaptığı telefon görüşmesinde de aynı konu üzerinde durulduğu ve gündem konusunun PYD ve YPG terör örgütlerine olan silah yardımının kesilmesi olduğu öğrenildi.