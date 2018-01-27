﻿ Afrin'den Bir Kara Haber Daha! TSK Açıkladı: 2 Şehidimiz, 11 Yaralımız Var!

Afrin'den Bir Kara Haber Daha! TSK Açıkladı: 2 Şehidimiz, 11 Yaralımız Var!

Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Hârekatı hakkında TSK bir açıklama yaparak, 2 askerimizin şehit olduğunu, 11 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 53 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 447 oldu.

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Afrin'den Bir Kara Haber Daha! TSK Açıkladı: 2 Şehidimiz, 11 Yaralımız Var!
Afrin'den Bir Kara Haber Daha! TSK Açıkladı: 2 Şehidimiz, 11 Yaralımız Var! Tarih: 2018-01-27 Saat: 22:53:13
Güncelleme : 2018-01-27 22:53:13

Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Hârekatı hakkında TSK bir açıklama yaparak, 2 askerimizin şehit olduğunu, 11 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 53 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 447 oldu. 

Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları devam ediyor. Bugün, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile çıkan çatışmalar hakkında Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, 2 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı belirtildi. 

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 11 ASKER YARALANDI
TSK’dan yapılan açıklamada, çatışmalarda 2 askerimizin şehit olduğu, 11 askerimizin yaralandığı belirtildi. Açıklamanın devamında yine aynı operasyonda 2 ÖSO mensubunun hayatını kaybettiği, 4 ÖSO mensubunun da yaralandığı belirtildi. 

BUGÜN 42 HEDEF İMHA EDİLDİ, 53 TERÖRİT ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, bugün düzenlenen operasyonlarda daha önceden belirlenen 42 terör hedefinin imha edildiğini, 53 teröristin etkisiz hal getirildiğini duyurdu. Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Hârekatı’nın 8. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 447 oldu. 

 

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