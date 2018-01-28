Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun son durumu hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, operasyonda 20 şehidin olduğunu ve 7’sinin Mehmetçik, diğerlerinin ise ÖSO askeri olduğunu açıkladı. Ayrıca Erdoğan açıklamasının devamında, operasyonda şu ana kadar toplam 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ak Parti 6. Olağan il Kongresinde Amasya’da konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de devam eden Zeutin Dalı harekatının son durumu hakkında bilgi verdi. Erdoğan, operasyonda 7’si Türk askeri olmak üzere 20 şehidin olduğunu açıkladı.

BURSEYA DAĞI TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Bugün başka bir ilde de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komutanla görüştüğünü ve Burseya Dağı’nın teröristlerden alınmak üzere olduğunu söylemişti. Erdoğan, güzel haberin geldiğini ve Burseya Dağı’nın alındığını Amasya’da vatandaşlara duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burseya Dağı’ndan bölgeye hakimiyetin daha kolay olacağını söyledi.

OPERASYONDA ŞU ANA KADAR 7 TÜRK ASKERİ ŞEHİT OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın son durumu hakkında da vatandaşlara bilgi verdi. Operasyonda şu ana kadar 20 şehidin olduğunu belirten Erdoğan, 7’sinin Türk askeri olduğunu söyledi. Erdoğan aynı zamanda bugün itibar ile Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 484 olduğunu duyurdu.

BÖLGE HALKI OPERASYONDAN MEMNUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, bölge halkının da operasyondan memnun olduğunu ve Türkler geldiği için içlerinin rahat olduğunu söyledi. Erdoğan, hem bölge halkının güvenliği, hem de sınır güvenliği için terörle mücadelenin sınır dışında da kararlılıkla devam edeceğinin vurgusunu yaptı.