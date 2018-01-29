Adana'da sokakta yaşadığı çadırda cesedi bulunan Selahattin Altınöz isimli yaşlı adamın, eski manken Aysun Kayacı'nın babası olduğu iddiası magazin gündemini çalkaladı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde tek başına ve sokakta kurduğu çadırda yaşayan 62 yaşındaki Selahattin Altınöz ölü bulunmuştu. Çadırda can veren yaşlı adamın, bir döneme damgasını vuran eski manken Aysun Kayacı'nın görüşmediği öz babası olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

MAHALLE SAKİNLERİ CESEDİNİ BULDU

Adana'nın Toros Mahallesi 78179 Sokak'taki elektrik trafosunun yanına kendisine çadır kuran ve burada yaşayan 62 yaşındaki Selahattin Altınöz’ün sabah saatlerinde cesedi bulundu. Yaşlı adama sabahları yiyecek bir şeyler getiren mahalle sakinleri tarafından ölü bulunduğu öğrenildi. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi.

AYSUN KAYACI’NIN ÖZ BABASI MI?

Diğer yandan, çadırda can veren yaşlı adamın eski manken Aysun Kayacı’nın öz babası olduğu iddia edildi. Aysun Kayacı’nın öz babası ile görüşmediği ve babasının zor durumda olduğu daha önce de basında haber olmuştu.