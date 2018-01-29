Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde operasyon sinyali verdiği Münbiç hakkında ABD Merkez Komutanlığının bir numaralı ismi General Joseh Votel’den açıklama geldi. Votel, ABD askerlerini, terör örgütü YPG'nin elindeki Münbic'den çekmeyi düşünmediklerini söyledi.

Terör örgütü YPG’nin elinde bulunan Münbiç’ten askerlerini çekmesi istenen Washington yönetimi, yine gerilimi tırmandıracak açıklamalar yaptı. CNN International’da yayınlanan haberde, Washington yönetiminin Menbic'ten ABD askerlerini çekmeyeceği duyuruldu.

TÜRKİYE VE ABD ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANACAK

CNN International’da yer alan habere göre Türkiye ve ABD arasındaki gerilimi adeta zirveye çıkaracak açıklama ABD Merkez Komutanlığının bir numaralı ismi General Joseh Votel’den geldi. ABD, Türkiye’nin talebine olumsuz yanıt vererek, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde YPG'li teröristlerle işbirliği yapmaya devam edeceğini açıkladı.

“MÜNBİC'TEN ASKERİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ”

ABD Merkez Komutanlığı'nın bir numarası General Joseh Votel, yaptığı açıklamada askerlerini Münbic'ten çekmeyi düşünmediklerini söyledi. 2016 yılından bu yana Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Menbic'e YPG'li teröristler bulunuyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: “KENDİ VERDİKLERİ SİLAHLARI GERİ ALMALARI GEREKİYOR” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz Cumartesi günü bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbic'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.