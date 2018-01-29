Afyonkarahisar’da bir Devlet Hastanesinde 75 yaşında olan bir adam genç kadını başından vurarak öldürdü. 3 el ateşle öldürdüğü kadına bağıran yaşlı adamın ‘Ben sana demedim mi beni dolandırma’ diye bağırdığı öğrenildi.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 38 yaşında olan ve hastaneye muayene için gelen Hürü Sarıkaya isimli bir kadın 75 yaşındaki yaşlı bir adam tarafından başından vurularak öldürüldü.

3 EL ATEŞ AÇARAK KATLETTİ

Muayene olmak için geldiği hastanenin kantininden çay alarak oturduğu sırada 75 yaşındaki Hüseyin Ceylan isimli bir adam tarafından açılan 3 el ateş genç kadının başına isabet etti. Vurulan kadına hemen müdahale eden acil servis ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kadını kurtaramadı.

KATLETTİKTEN SONRA BAĞIRDI

Dehşete düşüren olay sonrasında görgü tanıklarının ifadeleri ortaya çıkarken kadını katleden 75 yaşındaki yaşlı adamın kadını vurduktan sonra ‘Ben sana demedim mi beni dolandırma diye’ şeklinde bağırdığını söyledikleri öğrenildi.

POLİSLERE TESLİM OLDU

Devlet hastanesinin kantininde genç kadına açtığı 3 el ateşle başından vuran ve katleden 75 yaşındaki yaşlı adam olay sonrasında ihbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerine teslim olurken olay yerindeki polis ekipleri hastane kantininde geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiği aktarıldı.