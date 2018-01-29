TV 8 Gerçeğin Peşinde programının bugünkü konukları arasında Esra Erol’un programında damat adaylarından Caner Toygar ile evlenen ardından da şiddet iddiaları ile gündeme gelen Berke vardı. Berke, eşi Caner Toygar hakkında canlı yayında akıl almaz iddialarda bulundu. İşte, Gerçeğin Peşinde 29 Ocak 2018 Son Bölümde yaşananlar…

Hafta içi her gün TV 8’de Serap Paköz’ün sunumu ile ekrana gelen Gerçeğin Peşinde 29 Ocak 2018 Son Bölümde bugün Berke’den şok iddialar yer aldı. Esra Erol’un izdivaç programında tanışıp evlendiği Caner Toygar’dan şiddet gördüğü iddiaları ile sık sık gündeme gelen Berke, eşi ile yaşadıklarını canlı yayında anlattı, herkesin ağzı açık kaldı.

CANER BENİ ARABADAN ATMAK İSTEDİ

Eşi Caner Toygar ile ilk kavgalarını anlatan Berke, eşinin çok kıskanç olduğunu, bir alışveriş merkezinin otoparkında görevliye gülümsediği için kendisini arabadan atmaya kalktığını söyledi. Kavgalarının bu olayla birlikte başladığını söyleyen Berke, eşinin önce psikolojik şiddetine maruz kaldığını, daha sonra ise bu şiddetin fiziksel olarak devam ettiğini söyledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Canlı yayında yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Berke, eşinin fiziksel şiddetinin ardından darp raporu aldığını söyledi. Serap Paköz, Berke’ye bunlara rağmen neden eşi ile barıştığını da sordu. Caner’i sevdiğini söyleyen Berke, defalarca kendisinden özür dilediğini ve değişeceğini söylediğini, ancak hiçbir şeyin değişmediğini bu nedenle de en sonunda bu ilişkiyi bitirme kararı aldığını iddia etti.