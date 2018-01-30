Alınan son dakika bilgisinde YPG’li teröristlerin Afrin’den ateşlediği roket Kilis’te yer alan bir zeytin bahçesine isabet etti. Yaşanan saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Suriye’nin Afrin kent,inde devam etmekte olan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristler tarafından ateşlenen bir roket Kilis’te yer alan bir zeytin bahçesine düştü.

ROKET ZEYTİNLİĞE DÜŞEREK PATLADI

Suriye Afrin bölgesinden bu sabah saat 10.20 sularında Kilis tarafına atılan roketin Şıh Mahallesindeki bir zeytinlik alana düştüğü ve patladığı öğrenildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtilirrken bölgeye gelen güvenlik güçleri yoğun önlemler aldı. Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatılırken herhangi bir olası saldırıya karşı tedbirler alındı.

SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Teröristler tarafından Afrin'den düzenlenen roketli saldırıya TSK'nın birlikleri tarafından terör hedeflerine yönelen Fırtına Obüsleri ile misliyle karşılık verildi.

DAHA ÖNCEDE ROKET ATILMIŞTI

Öte yandan TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun ilk gününden itibaren Kilis'e roketler düşmeye başladı. Operasyonun başlaması itibarei ile Kilis'e düşen roket sayısının 20 olarak belirlendiği açıklandı. Atılan roketler sonucnda biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken toplamda 21 kişininde yaralandığı tespit edildi.