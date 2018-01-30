Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından başlatılan ve hız kesmeden devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında ağır darbe yiyen YPG ellerine silah tutuşturduğu küçük çocukları cepheye sürmeye hazırlanırken sosyal medyada hızla ayılan fotoğraflara da büyük tepki yağdı.

TSK ve ÖSO birliklerinin yürüttüğü Afrin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında ağır darbe yiyen terör örgütü YPG, bölgede iyice köşeye sıkışınca bölgede bulunan küçük çocukları silahlandırarak cepheye sürme planları yapmaya başladı. Sosyal medyada ellerinde silahlarla fotoğrafları bulunan küçük çocuklar herkesin tepkisini çekti.

ÇOCUKLARA SİLAH VEREREK BÖLGEYE SÜRDÜLER

Terör örgütü YPG’nin ellerine silah vererek bölgeye sürdüğü çocukların Halep’te ellerindeki silahlarla çekilen fotoğrafları sosyal medyada tepki üzerine tepki aldı. Özellikle silahlandırılan çocukların kız çocuğu ağırlıklı olduğu görüldü.

‘ÇOCUKLAR ZORLA SİLAHLANDIRILIYOR’

Ortaya çıkan skandal fotoğraflar sonrasında Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamalarda, terör örgütü YPG’nin küçük çocukları zorla silahlandırdığını ve terör örgütlerinin Suriye’deki Kürtlere zulüm ettiğini söyledi.

AFRİN OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Terör örgütleri bölgede köşeye sıkışmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye birliklerinin yürüttüğü operasyon bölgede mücadeleleri devam ederken hem Burseya Dağı hem de Raco bölgesi TSK’nın kontrolü altına geçti. Birlikler operasyondaki stratejik bölgeleri kontrol altına almak için operasyona tüm hızıyla devam ediyor.