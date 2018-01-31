İstanbul Eyüp'te Serkan I. isimli şahıs, sevgilime küfür edemezsin dediği Türkmen uyruklu kadına kurşun yağdırdı. Şüpheli, cinayetten sonra sokakta içki içerken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüp’te yaşanan olayda, Türkmenistan uyruklu 39 yaşındaki Altyn Demir isimli kadın, arkadaşının sevgilisi tarafından öldürüldü. Kadının Esentepe Mahallesi’nde Yalçınkaya Sokak’ta yaşadığı, öğrenildi. Dün akşam saat 22.00 sularında kapının çalması ile Kapıyı açan kadın, karşısında arkadaşının sevgilisi 35 yaşındaki Serkan I.’yı gördü. Türkmenistanlı kadınla sevgilisine küfür ettiği iddiası ile tartışan Serkan I, daha sonra kadına kurşun yağdırdı.

"KIZ ARKADAŞIMA KÜFÜR EDEMEZSİN" DEDİ, ÖLDÜRDÜ

Serkan I., yanında getirdiği tabanca ile kadına defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yerde kalırken şüpheli ve iki arkadaşı kaçtı. Mahalle sakinleri silah sesleri üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA ALKOL ALDIĞI ESNADA YAKALANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaça şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ile birlikte şüphelilerin kimlikleri de belirlendi. Serkan I. Eyüp’e bağlı Çırçır Mahallesi’nde sokakta içki içerken yakalandı. Polis ekipleri, olay sırasında Serkan I.’nın yanında oldukları belirlenen Aydoğan Ö. ve Nizam Ö. de gözaltına alındı. Serkan I.’nın cinayeti neden işlediği sorusuna “Sevgilimin arkadaşıydı. Mesaj yoluyla sevgilime küfür ettiğini öğrendim. Ben de sinirlendim, ateş ettim. Ama öldürmek istemedim” dediği öğrenildi.