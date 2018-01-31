Suriye’nin Afrin kentinde bulunan terör örgütü YPG-PYD militanlarının attığı iki roket bugün Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düştü. Roketlerden birinin isabet ettiği evde 17 yaşındaki Fatma hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin kentinde bulunan teröristler, Türkiye’nin sınır bölgesindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bugün Afrin’den atılan roketlerden biri Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Aynı mahalleye kısa süre sonra bir roket daha isabet etti. Roketlerin düşmesinin ardından iki olay yerine de çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ FATMA UYURKEN CAN VERDİ

Suriye tarafından ateşlenen roketlerden birinin isabet ettiği 3 katlı evde uyuyan lise öğrencisi Fatma Avlar, saldırıda can verdi. Hain saldırıda bir kadın da yaralandı. İkinci roket ise aynı mahallede ilk evin bir yan sokağına düştü. İkinci rokette şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırıda hayatını kaybeden Fatma Avlar’ın Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu belirtildi. Genç kızın ailesi acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Reyhanlı’da roketlerin isabet ettiği yerlerde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yapmaya başladı. Roketlerin ateşlendiği bölge sınır birlikleri tarafından top atışına tutuldu.