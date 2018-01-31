İstanbul Başakşehir’de bulunan bir fırında 1’i Suriyeli, 1’i Pakistanlı ve 2’si Türk olmak üzere toplamda 4 işçinin cesedi bulundu. Fırın işletmecileri polis tarafından gözaltına alınırken iki ortağın serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Başakşehir’de fırında çalışan 4 işçinin cesetleri bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili fırın işletmecilerini gözaltına aldı.

ÖLENLERDEN 2’Sİ TÜRK

Dün gece saatlerinde meydana geldiği öğrenilen olayda, fırında çalışan işçilerin çalıştıkları yerde konakladıkları öğrenildi. Gece saatlerinde fırın sahibi ekmek üretimi için iş yerine geldiğinde içerde bulunan 4 işçisinin uyuduğunu gördü. Uyuyan işçilerini uyandırmak isteyen fırın sahibi başarılı olamadı. İş yeri sahibi tüm çabalarına rağmen işçilerini uyandıramayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir araştırma başlattı. 1’i Suriyeli, 1’i Pakistanlı ve 2’si Türk olan işçilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

POLİS İŞ YERİ SAHİPLERİNİ GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri olayla ilgili iş yeri sahiplerini gözaltına alırken Fırın sahipleri çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden işçilerden Türk olan Adem Porsuk ve kardeşi Oktay Porsuk’un çalışmak için Bitlis’ten İstanbul’a geldikleri belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerde fırında hayatını kaybeden işçilerin karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.