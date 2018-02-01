Türkiye'nin son nüfus durumu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile Türkiye’nin nüfusu 995 bin 654 kişi arttı ve 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu sabah saatlerinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı. Son verilere göre Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla oranla 995 bin 654 kişi arttı ve 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.

EN BÜYÜK ARTIŞ ERKEK NÜFUSUNDA

2017 yılında TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre erkek nüfusu 40 milyon 535 bin 135 kişi oldu. Erkek nüfusu, toplam nüfusun yüzde 50,2'sini oluşturdu. Kadın nüfusu ise 2017 yılında 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu ve toplam nüfusun yüzde 49,8'ini oluşturdu. 2016 yılında yıllık nüfus artış hızı yüzde 13,5 iken bu oran 2017 yılında yüzde 12,4 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'UN NÜFUSU BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 1,5 ARTTI

2016 yılında, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus sayısı yüzde 92,3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 92,5 oldu. Köy ve belde yaşayanların oranı ise 2017 yılında yüzde 7,5 oldu. 2016 yılına oranla 2017 yılında İstanbul’da yaşayan nüfus ise yüzde 1,5 artış gösterdi. İstanbul’da Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı ikamet ederken, İstanbul’da bu yıl toplam nüfus 15 milyon 29 bin 231 kişi oldu. Aynı zamanda İstanbul, Türkiye’nin en çok nüfusa sahip ili de oldu. Ankara’nın nüfusu 2017 yılında 5 milyon 445 bin 26 kişi ile ikinci sırada, İzmir 4 milyon 279 bin 677 kişi ile üçüncü sırada, Bursa 2 milyon 936 bin 803 kişi ile dördüncü sırada ve Antalya ise 2 milyon 364 bin 396 kişi ile beşinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en az nüfusa sahip ili ise 80 bin 417 kişi ile Bayburt oldu.