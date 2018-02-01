Hatay'da 52 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının faili Mihraç Ural'ın Soçi zirvesine katılmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın iadesinin Rusya’dan istendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi zirvesine katılan terörist Mihraç Ural hakkında açıklmalarda bulundu. Hatay’da 52 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sanığı Mihraç Ural'ın Soçi zirvesine katılması hakkında konuşan Çavuşoğlu, Rusya tarafından verilen listede teröristin isminin yer almadığını, teröristin orada görülmesinin ardından tepkinin konulduğunu ve teröristin tutuklanarak Türkiye’ye iade edilmesinin istendiğini söyledi.

TUTUKLANMASI VE İADESİ İSTENDİ

Terörist Mihraç Ural'ın Soçi zirvesinde görülmesi hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor" ifadelerini kullandı.

“BU KONUDA FRANSIZLARDAN DERS ALMAYIZ”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Afrin operasyonu konusunda yaptığı açıklamalara da değinen Çavuşoğlu, bunun bir işgal olmadığını ve bu konuda Fransızların Türkiye’ye ders veremeyeceğini söyledi.

RUSYA’DAN SOÇİ’DEKİ TERÖRİSTLE İLGİLİ AÇIKLAMA İSTENDİ

Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Suriye'de yaşayan THKP/C'nin eski lider kadrosundan Mihraç Ural'ın katılması, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri gerdi. Katılımcılar arasında terörist Ural’ın da yer alması üzerine Kongreye katılan Türk heyeti Rusya dışişleri ve savunma Bakanlıkları nezdinde harekete geçti. Ural’ın Türkiye’ye verilen davetli listesinde olmadığını belirten heyet, Rus makamlarının bu konuda bir açıklama yapmasını istedi.