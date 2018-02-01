﻿ İstifa Etti Ardından Kalp Spazmı Geçirdi! AK Partili Başkanın Sağlık Durumu Nasıl?

İstifa Etti Ardından Kalp Spazmı Geçirdi! AK Partili Başkanın Sağlık Durumu Nasıl?

AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevinden istifa ettiği öğrenilen Ahmet Ertürk istifasının ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ertürk’ün sağlık durumu nasıl?

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İstifa Etti Ardından Kalp Spazmı Geçirdi! AK Partili Başkanın Sağlık Durumu Nasıl?
İstifa Etti Ardından Kalp Spazmı Geçirdi! AK Partili Başkanın Sağlık Durumu Nasıl? Tarih: 2018-02-01 Saat: 14:34:08
Güncelleme : 2018-02-01 14:34:08

AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevinden istifa ettiği öğrenilen Ahmet Ertürk istifasının ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ertürk’ün sağlık durumu nasıl?

Aydın İl Başkanlığı görevinden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa eden Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, yaptığı istifa açıklamasının ardından kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

AHMET ERTÜRK’ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirten Ahmet Ertürk, istifasını duyurmasının ardından Nazilli’de yer alan evine dönüş yolunda fenalaştığı ve acilen özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılan Ertürk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AHMET ERTÜRK KİMİDR?

AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Ahmet Ertürk, 1953 tarihinde Aydın Pamukören'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Ertürk, Çiftçilik ve serbest avukatlık mesleklerinde yer aldı. Evli ve 2 çocuk babası Ahmet Ertürk, geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aydın İl Başkanlığına getirilmiştir.

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