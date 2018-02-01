Gülben Ergen ile yaşadığı kavganın ardından hakkında 3 gün zorlama hapsi kararı verilen Seren Serengil'in avukatı istifa ettiğini açıkladı.

Seren Serengil'in cezaevine girecek olması son günlerde magazin basınında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Gülben Ergen ile yaşadığı polemiğin ardından yasak olmasına rağmen konuşmaya devam eden Seren Serengil’e 3 gün zorlama hapsi verilmişti. Bu gelişme üzerine geçtiğimiz Pazar akşamı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Serengil, Pazartesi günü programının canlı yayının ardından teslim olacağını söylemişti. Teslim olmak için cezaevine giden Seren Serengil, gerekçeli karar yazılmadığı için kapıdan geri dönmüştü. Serengil'in avukatı bugün bir açıklama yaparak, mesleki itibarının zedelenmemesi için ünlü ismin avukatlığını bıraktığını duyurdu.

"TESLİM OLAMAYACAĞINI BİLİYORDU"

Avukat Ayşegül Mermer, Seren Serengil'e aldığı 3 günlük hapis cezasının ardından gerekçeli kararın ancak Perşembe günü geleceğini söylediğini belirtti. Seren Serengil’in buna rağmen teslim olacağına dair açıklamalar yaptığını söyleyen Mermer, bir an önce teslim olmak için ısrarcı olduğunu ve hatta bu yüzden başka avukatları da araya soktuğunu söyledi. Ayşegül Mermer, basında ve kamuoyunda, Serengil'in cezaevine giriş süreci fevri davranışları nedeniyle "yılan hikayesine" döndü algısının oluştuğunu, mesleki itibarının zedelenmemesi için Seren Serengil’in avukatlığını bıraktığını söyledi.