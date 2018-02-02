Türkiye’nin kısa sürede gündemine oturan ‘askerlik 18 aya uzadı’ meselesine Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamayla açıklık getirildi. TSK’dan yapılan açıklamayla askerliğin uzadığı iddiaları yalanlandı.

Türkiye, kısa bir sürede askerliğin uzadığı gündemini konuşmaya başladı. Herkes askerliğin 18 aya çıktığını konuşurken Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamayla bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

‘YALAN HABER’

Halk arasında söylentilerle çıkan ve hızla yayılan ‘askerlik 18 aya uzatıldı’ iddialarına açıklık getirildi. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamayla kamuoyunun kafasında soru işareti yaratan konuya açıklık getirdi. ‘Yalan Haber’ başlığıyla açıklama yapılırken bu haberlerin bazı basın organlarında yer aldığı ancak hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

TSK’DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan olayla ilgili bir açıklamada TSK’dan geldi. TSK’da, askerliğin uzatıldığı yönündeki açıklamaların gerçekle bir alakası olmadığını belirterek bu haberlerin doğruluk içermediğini aktardı. Konuyla ilgili bir açıklamada Bekir Bozdağ’dan geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, haberlerin gerçek olmadığını söyleyerek çıkan haberleri yalanladı.

ASKERLİK SÜRESİ ESKİSİ GİBİ DEVAM EDİYOR

Bazı basın yayın organlarında çıkan askerlik süresi uzatıldı gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığı hem Genelkurmay Başkanlığı, hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamalarla belirtildi. Askerlik süresi eskisi gibi 12 ay 4 dönem olarak devam ediyor. Sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan askerliğin 18 ay 6 döneme çıkarıldığı haberleri geçersizdir.