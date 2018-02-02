Afrin’deki teröristler tarafından bugün Kilis ve Reyhanlı’ya art arda roketli saldırı gerçekleştirildi. Gün içerisinde arka arkaya atılan 6 roket sonucunda 1 şehit, 10 yaralı olduğu belirtildi. İşte detaylar…

Afrin’de TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan ve hız kesmeden devam eden Zeytin Dalı operasyonuyla teröristler bir bir etkisiz hale getirilirken Afrin’deki teröristler tarafından Reyhanlı ve Kilis’e peş peşe roketli saldırı düzenlendi. Gün içerisinde toplamda 6 kez roketli saldırı gerçekleştiği öğrenilirken saldırı sonucunda 1 kişinin şehit düştüğü 10 kişini de yaralandığı öğrenildi.

REYHANLI’DA ŞEHİDİMİZ VAR

Alınan bilgilere göre, Suriye’nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından ateşlenen 3 roketin art arda Hatay Reyhanlı ilçesine düştüğü ve roketli saldırı sonucunda 1 kişinin şehit olduğu, 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Öte yandan yine teröristler tarafından Afrin’den ateşlenen bir roketin de Reyhanlı’da yer alan Sanayi Bölgesine düştüğü ve burada yer alan bir iş yerine düşen roketin patlaması sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine acilen sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaralılar ambulanslarla ilçelerdeki hastanelere sevk edilirken kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü bilgilerine ulaşılırken bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı bilgisi aktarıldı.