Yunanistan’da geride bıraktığımız yıl Kasım ayında yakalanarak tutuklandığı öğrenilen DHKP-C üyesi Mehmet Doğan için harekete geçen Türkiye’nin teröristin teslim edilmesi çağrılarına ret cevabı geldi.

Alınan bilgilere göre, Türkiye, Yunanistan’da geride bıraktığımız yıl Kasım ayında DHKP-C üyesi olarak yakalanan ve tutuklanan Mehmet Doğan için iade istedi ancak mahkeme iade talebini reddetti.

MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ

DHKP-C terör örgütü üyesi olarak yakalanan ve tutuklanan Mehmet Doğan için Türkiye tarafından Yunanistan’a iade talebi gönderildi. Yunanistan’daki mahkeme Türkiye’nin talebini kabul etmedi. Alınan bilgilere göre, Türkiye’nin talebine Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri talebi reddettiklerini açıkladı. Mahkemenin talebi reddetme gerekçesi olarak teröristin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olabileceğini öne sürdü.

KASIM AYINDA YAKALANMIŞTI?

DHKP-C terör örgütü üyesi Mehmet Doğan, geride bıraktığımız yıl Kasım ayında Atina’da hücre evlerine düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanarak tutuklanmıştı. Alınan bilgilere göre, yakalanan terör örgütü üyesinin 2013 yılında AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırganı olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda operasyonda yakalanan 9 terör örgütü üyesinden Şadi Naci Özpolat hakkındaki davanın 6 Şubat 2018 tarihinde görüleceği öğrenildi. Türkiye Mehmet Doğan ve Şadi Naci Özpolat’ta dahil olmak üzere terör örgütü üyelerinin Yunanistan’dan iadelerini isterken Yunanistan mahkemesi Türkiye’den gelen iade taleplerine ‘Can güvenliği’ öne sürülerek ret cevabı veriyor.