﻿ ABD Münbiç Dedi, Türkiye YPG ve FETÖ Diyerek Resti Çekti: Ortaklığımızı Zehirliyor

ABD Münbiç Dedi, Türkiye YPG ve FETÖ Diyerek Resti Çekti: Ortaklığımızı Zehirliyor

ABD’den son gelen Münbiç açıklaması sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birkez daha ABD’nin terör örgütü YPG ve PYD’ye verdiği silah desteğine değinerek bu askeri desteğin iki ülke arasındaki ortaklığı zehirlediğini söyledi.

Anasayfa DÜNYA ABD Münbiç Dedi, Türkiye YPG ve FETÖ Diyerek Resti Çekti: Ortaklığımızı Zehirliyor
ABD Münbiç Dedi, Türkiye YPG ve FETÖ Diyerek Resti Çekti: Ortaklığımızı Zehirliyor
ABD Münbiç Dedi, Türkiye YPG ve FETÖ Diyerek Resti Çekti: Ortaklığımızı Zehirliyor Tarih: 2018-02-03 Saat: 03:08:10
Güncelleme : 2018-02-03 03:08:10

ABD’den son gelen Münbiç açıklaması sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birkez daha ABD’nin terör örgütü YPG ve PYD’ye verdiği silah desteğine değinerek bu askeri desteğin iki ülke arasındaki ortaklığı zehirlediğini söyledi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdiği bir röportajda, ABD’nin terör örgütü YPG ve PYD’ye yaprığı silah yardımına bir kez daha değindi. ABD’den gelen Münbiç açıklaması sonrasında terör örgütlerine sağlanan askeri desteği ele alan Çavuşoğlu, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlediğini aktardı.

‘TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ’

Çavuşoğlu, ABD tarafından YPG ve PYD’ye sağlanan silah yardımları sonucunda Türkiye’nin güvenliğinin tehlikeye girdiğini söylerken bu durumun ABD ve Türkiye’nin uzun süredir devam etmekte olan ortaklığını da zehirlediğini söyledi.

‘FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİBİZ’

Yaşanan son olaylar nedeniyle Türkiye ile Amerika ilişkilerinin sıkıntılı bir döneme girdiğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, ABD tarafından terör örgütü PYD ve YPG’ye verilen silah desteği ve FETÖ terör örgütüne bakılan açının iki ülkenin farklı görüşlere sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. ABD’nin FETÖ terör örgütünün varlığını kabul etmemesi konusuna da değinen Çavuşoğlu, terör örgütlerine yapılan silah desteğinin Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğini ve bu desteğin Türkiye’nin can güvenliğini de tehlikeye soktuğunu bir kez daha yineledi. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin bu adımlarının Türk-Amerikan ortaklığını daha sıkıntılı bir sürece taşıdığını ifade etti.

 

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