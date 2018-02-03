CHP’de 36. Olağan Kurultayı başladı. Kurultay’ın ilk başladığı anlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi olan Muharrem İnce’nin yan yana oturduğu görüldü.

CHP’de bugün 36. Olağan Kurultay gerçekleştirilirken seçimin en güçlü adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin yan yana oturduğu anlar dikkatlerden kaçmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada tedavisi devam eden Deniz Baykal ve hapishanede olan Enis Berberoğlunu’da unutmadı.

CHP’LİLER SALONU DOLDURDU

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı bugün sabah saatlerinde başlarken CHP’lilerin Kurultay için salonu hınca hınç doldurdu. Ankara’da Arena’da gerçekleştirilen Kurultay’ın ilk başlangıcında 10 yıl Marşı ve türküler söylendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona giriş yaparken partililere karanfiller dağıttığı görüldü.

İKİ ADAY YAN YANA

Kurultay’ın başladığı ilk anlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan aday adayı olan Muharrem İnce’nin yan yana oturduğu anlar ise oldukça dikkat çekti. İkilinin samimiyetleri ve konuşmalarındaki gülümsemeleri de dikkatlerden kaçmadı.

‘ONURLU DURUŞUNU DEVAM ETTİRECEK’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 36. Olağan Kurultay’ında yaptığı konuşmasında yurt dışında tedavisi devam eden Deniz Baykal’ı da unutmadı. Baykal’ın en kısa sürede iyileşerek CHP içindeki onurlu duruşunu devam ettireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bütün duaların Baykal’ın yanında olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca tutukluluğu devam eden CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu da unutmadı.