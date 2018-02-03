Star TV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen İstanbullu Gelin dizisinin Bade’si ve Murat’ının aşkı gerçek oldu. Aşk itirafı ise Bade karakterini canlandıran Hira Koyuncuoğlu’ndan geldi.

Star TV’nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi İstanbullu Gelin’de yaşadıkları aşk ve hayat standartlarından dolayı bir türlü kavuşamayan karakterler Bade ve Murat aşkı gerçek oldu. 23 yaşında olan Hira Koyuncuoğlu, rol arkadaşı Berkay Hardal ile aşk yaşadığını itiraf etti.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Bir dergiye verdiği röportajda dizideki rol arkadaşı Berkay Hardal ile gerçekte de aşk yaşadığını itiraf eden genç oyuncu ilişkisi hakkında yaptığı çok özel açıklamalarda, rol arkadaşına ilk görüşte aşık olduğunu söyledi. Sevgilisi ile çok mutlu olduğunu söyleyen Hira Koyuncuoğlu ‘Ailem gibi oldu’ dediği Berkay Hardal’a olan aşkını ifade etti.

DİZİDE DE İKİ AŞIĞI CANLANDIRIYORLAR

Ekranların fenomen dizisi İstanbullu Gelin’de de iki aşığı canlandıran Koyuncuoğlu ve Hardal’ın gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlaması hayranlarını hem mutlu etti hem de şaşırttı. Dizide, zengin ailenin oğlu ve evin hizmetçi kızının aşkını canlandıran ikili dizide canlandırdıkları iki aşık rolüyle de oldukça sevildi. Genç oyuncuların gerçek hayatta aşk yaşadıkları itirafları şahsi sosyal medya hesaplarına da mesaj yağmasına neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ikiliyle ilgili yorumlarını belirtti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com