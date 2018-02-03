Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, boyunlarına PKK paçavrası takan Alman Milletvekillerine açtı ağzını yumdu gözünü. ‘Daha çok ağlayacaksınız’ diye Erdoğan duruma sert çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Almanya’da boyunlarına PKK paçavrası takarak Parlamentoya çıkan Vekillere sert tepki gösteren Erdoğan, terör örgütü paçavralarıyla parlamento binası içinde ağlayanları örnek göstererek ‘Daha çok ağlayacaksınız’ dedi.

AFRİN AÇIKLAMASI

Kongre’de önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afrin’de TSK ve ÖSO birlikleri ile yürütülen Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Operasyon kapsamında birçok önemli noktanın teröristlerden temizlendiğini söyleyen Erdoğan, Afrin’e doğru ilerlendiğini söyleyerek operasyonun tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

‘KENDİNİ BİLMEZLER’

Avrupa Parlamentosunda boyunlarına PKK paçavrası takan Vekillere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kendini bilmezler diye başladığı sözlerine PKK’nın terör örgütü olarak tanıdıklarını fakat buna rağmen PKK paçavralarıyla parlamento binası içinde ağladıklarını söyledi. Bunların daha çok ağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘O paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz’ dedi.

‘KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ’

AK Parti Bitlis 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosundaki skandal görüntüleri hedef alarak vekillerin boyunlarına taktıkları PKK paçavralarına ateş püskürdü. ‘Korkaklar zafer anıtı dikemez’ diyen Erdoğan, bu görüntülerin Türkiye’nin kaderini asla değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi.